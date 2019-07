Polizeipräsident hat Ärger wegen Dieter-Nuhr-Zitat

Der Vorgang war durch eine Landtags-Anfrage des Kölner SPD-Politikers Martin Börschel publik geworden. Börschel hatte Jacob vorgeworfen, erst vor 40 und dann noch einmal vor 400 Polizisten den «Fresse halten»-Satz über den Bezirksbürgermeister von Köln-Mülheim, Norbert Fuchs, gesagt zu haben. Fuchs ist wie Börschel SPD-Mitglied.

Während die Landesregierung vier Wochen Zeit hat, Börschel zu antworten, meldete sich der Polizeipräsident am Montag in der «Bild»-Zeitung zu Wort. Jacob sagte, in einer internen Personalversammlung «auf die Vorwürfe aus dem politischen Bereich eines Stadtbezirks» eingegangen zu sein. Der Bezirksbürgermeister habe ohne Sachkenntnis Aussagen gemacht, «die bei den Menschen Ängste verursachen könnten.»

Jacob sagte weiter: «Ich habe deshalb gesagt, dass ich dazu gern den Kabarettisten Dieter Nuhr zitieren würde. Damit die Anwesenden verstanden, was ich meinte, habe ich Dieter Nuhr in der dienstinternen Versammlung sinngemäß zitiert und damit bewusst pointiert gesprochen.» Er bedauere, dass der Satz in die Öffentlichkeit gelangt sei. Der Bezirksbürgermeister könne ihn weiter ansprechen.

Der Spruch von Dieter Nuhr stammt aus einem mehrere Jahre alten Bühnenprogramm. Er wurde so populär, dass Nuhr über seine Internetseite T-Shirts und Tassen damit verkauft.