Unbekannter klaut an drei Autos Scheibenwischblätter

Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - «Dieb erwartete offenbar Regen»: Unter dieser launigen Überschrift hat die Polizei das mysteriöse Verschwinden von Scheibenwischblättern an drei Autos in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) vermeldet. Wie die Beamten am Montag mitteilten, beobachtete eine Anwohnerin Freitagnacht, wie ein Unbekannter die Wischblätter an einem der Autos abmontierte und zu Fuß flüchtete. Die alarmierte Polizei fand heraus, dass auch an zwei Autos in der Nähe die Wischblätter fehlten. Der Täter war zunächst unbekannt. Er soll eine Kapuzenjacke und Handschuhe getragen haben.

Von dpa