«In letzter Sekunde »: Acht Bewohner bei Brand gerettet

Köln (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kölner Stadtteil Raderthal sind in der Nacht zum Montag acht Bewohner verletzt worden. Die Feuerwehr sprach am Morgen von einer Rettung «quasi in letzter Sekunde». Nach ersten Erkenntnissen war der Brand aus zunächst ungeklärter Ursache im Keller des Hauses ausgebrochen. Die Nachlöscharbeiten werden laut Feuerwehr noch bis zum Vormittag dauern. Die Polizei konnte ihre Brandermittler zunächst nicht in das Haus schicken.

Von dpa