Draisaitl: «Will irgendwann noch mal für die Haie spielen»

Leverkusen (dpa) - NHL-Star Leon Draisaitl will zum Abschluss seiner Karriere in einigen Jahren für seinen Heimat-Verein Kölner Haie auflaufen. «Irgendwann will ich noch mal für die Haie spielen», sagte der Eishockey-Star nach dem Benefiz-Fußballspiel «Champions for Charity» am Sonntag in Leverkusen: «Die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann passiert, ist sehr groß. Aber ich hoffe, dass meine Karriere da drüben noch einige Jahre andauert.»

Von dpa