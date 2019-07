Baby mit Stöckelschuh erschlagen: Prozess beginnt

Köln (dpa/lnw) - Weil sie mit einem Stöckelschuh ihre zweijährige Tochter getötet haben soll, steht eine 31-Jährige nun vor dem Kölner Landgericht. In dem Prozess, der am Montag begann, wird über die dauerhafte Unterbringung der 31-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus verhandelt. Die Frau soll die Tat aufgrund einer schizophrenen Psychose im schuldunfähigen Zustand begangen haben.

Von dpa