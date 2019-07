Frankfurt/Main/Köln (dpa/lnw) - Schon beim Einsteigen in Frankfurt das Busticket für den geplanten Ausflug in Köln kaufen - das ist von heute an über eine neue Handy-App möglich. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) stellen heute ein entsprechendes Kooperationsprojekt bei Handy-Tickets im Nahverkehr vor. Eine gemeinsame Schnittstelle ermöglicht das digitale Zusammenrücken bei Nahverkehrs-Fahrkarten für beide Metropolregionen.

Der RMV gehört zu den größten deutschen Verkehrsverbünden: Im Gebiet wohnen etwa fünf Millionen Menschen. Allein den Kölner Dom besuchen jährlich rund sechs Millionen Gäste.