Kontrollen in Shisha-Bars und Spielhallen

Leverkusen/Köln (dpa/lnw) - Polizei, Zoll, Ordnungsamt und Kämmerei haben in Köln und Leverkusen zahlreiche Shisha-Bars, Spielhallen und Gaststätten kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, seien in der Nacht zum Sonntag insgesamt 228 Personen und 18 Autos kontrolliert worden. In Leverkusen wurden vier Personen vorläufig festgenommen. Die Beamten notierten zahlreiche Verstöße, unter anderem gegen das Gaststättenrecht und den Nichtraucherschutz. Insgesamt leiteten sie 13 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Fünf Dosen unversteuerter Shisha-Tabak und ein Glücksspielautomat wurden sichergestellt. In Köln wurde ein Kiosk wegen einer fehlenden Genehmigung geschlossen.

Von dpa