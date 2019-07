Frau getötet: Bahnsteig-Schubser wird Haftrichter vorgeführt

Voerde (dpa) - Einen Tag nach einem tödlichen Schubser vor einen einfahrenden Zug im Bahnhof in Voerde wird der Tatverdächtige am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Duisburg sei der genaue Zeitpunkt noch offen. Der 28-Jährige soll am Samstagmorgen eine 34-jährige Frau vom Bahnsteig gestoßen haben. Die Voerderin wurde im Gleisbett von einem einfahrenden Regionalexpress überrollt. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Für die Spurensicherung wurde die Bahnstrecke mehrere Stunden lang gesperrt.

Von dpa