Hass im Netz: NRW-Sonderdezernat spürt 80 Beschuldigte auf

Das Sonderdezernat ist bei der «Zentral - und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen» (ZAC) bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelt. Nordrhein-Westfalen ist nicht das einzige Bundesland, das zurzeit gegen das Phänomen Hatespeech aufrüstet: So baut Hessen zusätzliche Stellen dafür bei seiner Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität (ZIK) auf. In Bayern sollen Medienunternehmen spätestens vom Herbst an leichter Strafanzeige wegen Hasspostings erstatten können.