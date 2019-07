Gleitschirmflieger kommt bei Absturz ums Leben

Klüsserath (dpa/lrs) - Ein 44 Jahre alter Gleitschirmflieger ist bei einem Absturz in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Raum Köln sei am Samstagnachmittag bei Klüsserath (Kreis Trier-Saarburg) aus etwa 30 Meter Höhe auf ein Kornfeld gefallen, teilte die Polizei am Abend mit. Nach den bisherigen Ermittlungen sei der Gleitschirm plötzlich zusammengeklappt. Der Mann starb in einem Krankenhaus.

Von dpa