15-Jährige in Bergkamen missbraucht: 32-Jähriger in U-Haft

Bergkamen (dpa/lnw) - Eine Woche nach der brutalen Attacke auf eine 15-Jährige in Bergkamen ist gegen den 32-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeordnet worden. Das teilte die Kreispolizeibehörde Unna am Samstag mit. Der Verdächtige aus Bergkamen habe bei der Polizei keine Angaben zur Sache gemacht. Er war am Freitag festgenommen worden.