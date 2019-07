Düsseldorf (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat in einem Testspiel ein 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen den türkischen Erstligisten Basaksehir FK geholt. In Leogang brachte Fredrik Gulbrandsen (26.) am Samstag den türkischen Vizemeister zunächst in Führung, Kenan Karaman glich in der 74. Minute für die Fortuna aus.

Von dpa