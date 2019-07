Bausparen bleibt gefragt: LBS West macht mehr Neugeschäft

Münster (dpa/lnw) - Dank des hohen Interesses an Immobilienkäufen und Modernisierungen ziehen die Geschäfte der Landesbausparkasse (LBS) West weiter an. Das Bauspar-Neugeschäft legte im ersten Halbjahr 2019 um 3,4 Prozent auf knapp vier Milliarden Euro zu, wie das Institut aus Münster am Freitag mitteilte. Mehr als 75 000 Menschen eröffneten ein neues Bausparkonto bei der Bank. Allerdings ließ das Wachstumstempo nach - im Gesamtjahr 2018 lag das Plus beim Neugeschäft noch bei sieben Prozent (auf 7,5 Milliarden Euro). Unter den rund 20 deutschen Bausparkassen liegt die LBS West im vorderen Drittel, Marktführer sind Schwäbisch Hall und Wüstenrot.

