Düsseldorf/München (dpa/lnw) - Bayerns CSU-Generalsekretär Markus Blume hackt auf dem «NRW-Abi» herum und Nordrhein-Westfalens Schulministern Yvonne Genauer (FDP) giftet zurück: Am Freitag erhielt ein alter Meinungsstreit neue Munition. Ist das Abitur in einigen Bundesländern minder- und in anderen höherwertig?

Von dpa