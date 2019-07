Sie soll im Februar 2014 nach Syrien gereist sein und sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben. Noch am Tag ihrer Einreise soll sie einen IS-Kämpfer geheiratet haben, zu dem sie über das Internet Kontakt geknüpft hatte.

Mit ihm und dem gemeinsamen Kind soll sie in Syrien und im Irak in verschiedenen ihr vom IS zugewiesenen Wohnungen gelebt haben, deren Bewohner vor dem IS geflohen waren. Zeitweilig soll sie auch Zweitfrau eines höherrangigen IS-Mitglieds gewesen sein.

Laut Anklage wurde sie im Umgang mit Kriegswaffen ausgebildet und trug zeitweilig einen Sprengstoffgürtel. Solche Gürtel soll sie anderen deutschsprachigen Frauen zum Kauf angeboten haben.

Im Februar 2017 sei sie an der Grenze zur Türkei festgenommen worden und dort in Abschiebehaft gekommen. Zurück in Deutschland sei sie seit August 2017. Das Gericht hat für den Prozess bis Mitte Dezember zunächst zwölf Verhandlungstage angesetzt.