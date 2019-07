Mehr Geburten und noch mehr Todesfälle in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind wieder mehr Kinder geboren worden. Die Zahl der Geburten stieg im vergangenen Jahr um 0,7 Prozent auf 173 150 Babys, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte. 2018 kamen damit 1166 Kinder mehr als im Vorjahr zur Welt.