Urteil im Prozess gegen mutmaßlichen «Loverboy» erwartet

Krefeld (dpa/lnw) - Im Prozess gegen einem mutmaßlichen sogenannten «Loverboy», der eine 15-Jährige in die Prostitution getrieben haben soll, wird heute in Krefeld das Urteil erwartet. Der 34-Jährige soll mit dem Mädchen eine Beziehung eingegangen sein und ihr Kokain verabreicht haben, damit sie sich für ihn prostituiert. Der Prozess findet am Amtsgericht statt. Mitangeklagt ist eine 41-Jährige. Sie soll den 34-Jährigen unterstützt und das Kokain besorgt haben.

Von dpa