Mutmaßliche Terrorverdächtige kommen in Langzeitgewahrsam

Köln (dpa) - Die vier am Morgen wegen Terrorverdacht aufgegriffenen Verdächtigen kommen in Langzeitgewahrsam. Dies betrifft zwei als islamistisch eingestufte Gefährder sowie zwei weitere Personen aus ihrem Umfeld, wie ein Sprecher der Kölner Polizei am Donnerstagabend sagte. Ein Richter hatte den Langzeitgewahrsam angeordnet. Nach dem neuen Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen kann dieser bis zu zwei Wochen dauern. Die Ermittlungen liefen nach Polizeiangaben auch in der Nacht weiter.

Von dpa