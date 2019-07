Hürdensprinterin Dutkiewicz verpasst WM wegen Verletzung

Bochum (dpa) - Weltklasse-Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz muss die Leichathletik-Saison beenden. Die Europameisterschafts-Zweite des TV Wattenscheid 01 hat sich in der vergangenen Woche beim Warmmachen vor dem Diamond-League-Wettkampf in Monaco eine Muskelverletzung zugezogen, die eine längere Pause nötig macht. Dies teilte ihr Verein am Donnerstag mit. Eine Woche lang hätten Trainer, Ärzte und Physiotherapeuten gemeinsam mit Dutkiewicz abgewartet und abgewogen, bis die Entscheidung getroffen wurde, hieß es in der Mitteilung.

Von dpa