Zweiter CHIO-Sieg für Springreiter Weishaupt

Aachen (dpa) - Philipp Weishaupt hat am Donnerstag beim CHIO in Aachen seinen zweiten Sieg gefeiert. Der 33 Jahre alte Springreiter aus Riesenbeck gewann mit Hatrona eine Prüfung für junge Pferde vor dem Brasilianer Eduardo Menezes mit Action. Zuvor hatte Weishaupt in einem Zwei-Phasen-Springen mit Coby für den ersten Heimsieg der Springreiter beim diesjährigen CHIO gesorgt.

Von dpa