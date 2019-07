Lieferant rutscht auf Ketchup aus: Verletzt ins Krankenhaus

Euskirchen (dpa/lnw) - Dass ein Unglück selten allein kommt, hat ein 54 Jahre alter Lieferant am Mittwoch in Euskirchen schmerzlich am eigenen Leib erfahren müssen. Am Ende wurde er nach Polizeiangaben verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beim Entladen von Waren fiel ihm ein Eimer mit Ketchup von der Laderampe seines Lkw auf die Fahrbahn. Bevor er sich darum kümmerte, löste er die Sicherheitsstange für die Rollwagen auf der Ladefläche und wandte sich dann dem Ketchup auf der Straße zu. Da der Lkw auf einer leicht abschüssigen Straße geparkt war, machte sich ein Rollwagen selbständig und stieß gegen den Mann. Der rutschte auf dem Ketchup aus und verletzte sich dabei.

Von dpa