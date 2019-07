Unkrautbrenner setzt Haus mit Cannabisplantage in Brand

Hürth (dpa/lnw) - Bei einer Aktion gegen Unkraut hat ein 66-Jähriger in Hürth aus Versehen eine Cannabisplantage mit erledigt. Der Mann setzte bei seiner Aktion mit einem Gasbrenner ein Haus in Brand, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Er alarmierte die Feuerwehr.