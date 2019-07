Schießerei in Dortmunder Frisörsalon: Täter flüchtig

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einem Streit in einem Dortmunder Friseursalon ist es am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr laut Polizei zu einer «Schussabgabe» gekommen, ein Mann sei verletzt. Der Tatverdächtige ist laut Polizei auf der Flucht und werde mit einem Großaufgebot gesucht. Wie schwer verletzt die angeschossene Person ist, war laut Polizei zunächst unklar. Im Internetdienst Twitter schrieb die Polizei, der Tatort an der Hansastraße in der Dortmunder Innenstadt sei weiträumig abgesperrt. «Wir gehen zurzeit nicht davon aus, dass eine Gefahr für die Besucher der Dortmunder Innenstadt besteht», so die Polizei bei Twitter.

Von dpa