Deutsches Fußball-Museum hat Interesse an HSV-Stadionuhr

«Sobald wir dieses (Zeichen) haben, würden wir uns mit der konkreten Einbringung in die Dauerausstellung beschäftigen», kündigte Neukirchner an. Denn auch in Dortmund müsse zunächst geklärt werden, ob die Voraussetzungen zur Übernahme vorhanden sind. «Die HSV-Uhr wäre das größte Exponat im Deutschen Fußball-Museum. Da müssten wir natürlich zunächst prüfen, wo und wie genau wir sie präsentieren könnten. Denn an dieser Stelle geht es auch um Logistik und Statik.»

Die Stadionuhr, die bis zum Abstieg der Hanseaten im Mai 2018 die Dauer der Bundesliga-Zugehörigkeit des HSV und danach die Zeitspanne der Vereinsexistenz des 1887 gegründeten Clubs angezeigt hatte, war am Mittwoch abgebaut worden. An der Stelle im Arena-Rund sind nun die die GPS-Koordinaten des Anstoßpunktes im Volksparkstadion angebracht.