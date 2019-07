Angriff auf Mann in Rheine: Drei Tatverdächtige in U-Haft

Rheine (dpa) - Nach einem brutalen Angriff auf einen 27-Jährigen in Rheine sind drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Das teilte Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape am Mittwoch in Münster mit. Zunächst war für insgesamt vier Tatverdächtige im Alter von 19 und 20 Jahren U-Haft beantragt worden.