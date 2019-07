Im Dienste der Wissenschaft: Aachener Studenten brauen Bier

Aachen (dpa/lnw) - Bierbrauen für die Wissenschaft: Am Standort Jülich der FH Aachen brauen 15 Studenten der «Arbeitsgemeinschaft Bier» unter Leitung eines Professors das beliebte Getränk. In der Braukunst steckten zahlreiche wissenschaftlich interessante Prozesse, teilte die FH Aachen am Mittwoch mit. Etwa der Maischeprozess, in dem Enzyme Stärke in Zucker umwandelten, sei vor allem für Studenten des Bereichs Chemie- und Biotechnologie interessant.

Von dpa