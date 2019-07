Fahndung nach Massenschlägerei in Dortmund: 21 Haftbefehle

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einer vierwöchigen Fahndung nach einer Massenschlägerei an Pfingsten in Dortmund hat die Polizei 21 Haftbefehle und 187 Strafanzeigen ausgestellt. Außerdem wurden 98 Ordnungswidrigkeiten sowie 128 Verkehrsdelikte festgestellt. Grund für die sogenannte strategische Fahndung war eine Massenschlägerei mit rund 80 Beteiligten am Pfingstmontag, wie die Polizei Dortmund am Mittwoch mitteilte.

Von dpa