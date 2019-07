Störung bei Gepäckabfertigung am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen einer technischen Störung müssen sich Passagiere am Düsseldorfer Flughafen auf Probleme bei der Gepäckabfertigung einstellen. Nach Angaben eines Flughafensprechers waren am Mittwochmorgen fünf von sieben Anlagen bei der Gepäckabgabe außer Betrieb. Seit Stunden könne nur eine begrenzte Zahl von Gepäckstücken durch die Sicherheitsüberprüfung laufen und verladen werden. Zu Verzögerungen im Flugbetrieb käme es zwar nicht, jedoch müssten Fluggäste damit rechnen, dass ihr aufgegebenes Gepäck zunächst am Flughafen bleibe, so der Sprecher weiter. Die Ursache des Defekts blieb zunächst unklar. Wie lange die Störung noch andauert, konnte der Sprecher nicht sagen.

Von dpa