Düsseldorf: Charterflüge bringen Gepäck an Urlaubsorte

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Bänder rollen wieder: Nach dem Gepäck-Chaos am Düsseldorfer Flughafen am Mittwoch läuft die Gepäckabfertigung dort am Donnerstag wieder normal ab. Ein Sprecher des Flughafens Düsseldorfs sagte, dass nun versucht werde, die zurückgebliebenen Gepäckstücke an ihre Zielorte zu bringen. Etwa 3500 Koffer und Taschen mussten am Mittwoch aufgrund technischer Probleme am Boden bleiben, stapelten sich in der Abflughalle, während ihre Besitzer schon im Flieger auf dem Weg in den Urlaub waren.

Von dpa