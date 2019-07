Motorrollerfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Bus und Auto

Köln (dpa/lnw) - Ein Rollerfahrer ist in Köln bei einem Zusammenstoß mit einem Bus und einem Auto ums Leben gekommen. Bei dem Unfall am Dienstagvormittag im Stadtteil Raderthal fuhr der 54 Jahre alte Mann mit seinem Motorroller nach ersten Erkenntnissen der Polizei hinter einer Haltestelle auf den Linienbus auf, der abgebremst hatte. Der 54-Jährige stürzte in den Gegenverkehr und wurde dort von dem Pkw eines 29 Jahre alten Fahrers erfasst. Der Rollerfahrer starb noch am Unfallort, wie eine Polizeisprecherin berichtete.

Von dpa