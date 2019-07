Mann auf Gleise in Essen geschubst: Bilder veröffentlicht

Essen (dpa/lnw) - Die Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einer Gruppe junger Leute, die an einer zentralen Essener U-Bahnhaltestelle einen Mann angegriffen und auf die Gleise geschubst haben soll. Die Gruppe habe den 20-Jährigen bereits Ende Juni an der Haltestelle Berliner Platz «unvermittelt» geschlagen und getreten, teilten die Ermittler am Dienstag mit.