Wieder Wolfsnachweise in NRW

Recklinghausen (dpa/lnw) - Das Landesumweltamt hat erneut Nachweise über die Anwesenheit von Wölfen in NRW veröffentlicht. Im Kreis Lippe an der Grenze zu Niedersachsen habe eine Anwohnerin am 22. Juni Fotos eines vorbeilaufenden Tieres gemacht, das als Wolf bestimmt worden sei. Wie das Landesumweltamt am Dienstag weiter berichtete, war ein im Kreis Olpe am 11. Mai entdecktes totes Reh einem Wolf zum Opfer gefallen. In beiden Fällen sind Geschlecht und Herkunft der Tiere nicht bekannt.

Von dpa