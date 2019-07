Osnabrück (dpa) - Ein Autofahrer hat sich im Raum Osnabrück und Rheine eine gefährliche Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen der Polizei aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen geliefert. Wie die Polizeidirektion Osnabrück am Dienstag mitteilte, fuhr der 26-Jährige am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle in Bad Iburg einfach davon.

Von dpa