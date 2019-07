Den Angaben zufolge war der 14-Jährige von den beiden Kindern am vergangenen Mittwoch in der U-Bahnstation «angegriffen» worden. «Sie warfen zunächst einen Ball des Jugendlichen in ein Gleisbett und hinderten ihn anschließend, dieses wieder zu verlassen. Zudem traten sie gegen den Kopf des 14-Jährigen», so die Polizei in einer Mitteilung am Dienstag. Der Jugendliche habe das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen können.

Die Kinder - die den 14-Jährigen kannten - hätten die Tat «im Beisein der Eltern» gegenüber der Polizei eingeräumt. Sie sind laut Polizei wegen ihres Alters nicht strafmündig. Die Ermittlungen würden aber fortgesetzt, so ein Sprecher am Dienstag.