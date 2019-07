In der Nacht auf Freitag: A46 wird voll gesperrt

Meschede (dpa/lnw) - Die Autobahn 46 wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Sauerland zwischen Meschede und Bestwig komplett gesperrt. Von 20 Uhr an bis 6 Uhr am nächsten Morgen müsse ein Fahrbahnschaden auf einer Brücke behoben werden, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Dienstag mit. Eine Umleitung werden eingerichtet. Es würden rund 40 000 Euro aus Bundesmitteln ausgegeben.

Von dpa