15-Jährige attackiert und missbraucht: Täter weiter flüchtig

Bergkamen (dpa/lnw) - Zwei Tage nach der brutalen Attacke auf eine 15-Jährige in Bergkamen im Ruhrgebiet ist der Täter weiter auf der Flucht. «Die Fahndung läuft. Wir hoffen darauf, dass sich noch Zeugen melden», sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Die Jugendliche war am Samstagabend auf dem Weg nach Hause von einem Unbekannten angegriffen und sexuell missbraucht worden. Nach Polizeiangaben schlug der Täter der 15-Jährigen vermutlich mit einer Pistole mehrfach auf den Kopf. Der Mann soll «äußerst brutal» vorgegangen sein. Das Opfer sei weiter im Krankenhaus, sagte der Polizeisprecher am Montagmorgen.

Von dpa