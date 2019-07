Tödliche Attacke mit Schwertern vor Friseur: Prozessauftakt

Bei der Attacke im August 2017 starb ein Mann, ein weiterer wurde schwer verletzt. Zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche waren dafür schon zu jeweils neuneinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt worden.

Die beiden jetzt angeklagten Syrer waren nach der Tat abgetaucht und wurden 2018 in der Ukraine gefasst. Einer der Angeklagten soll den beiden Opfern in den Rücken gestochen haben. Ein zufällig vorbeikommender Arzt hatte noch vergeblich versucht, den Verletzten wiederzubeleben.

Die Angeklagten bestritten am Montag, dass es einen geplanten Überfall auf die Opfer gab. Ein Angeklagter räumte einen Messerstich in die Schulter eines Opfers ein. Er habe ihn aber auf keinen Fall töten wollen, deshalb auch nur in die Schulter gestochen.