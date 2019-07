Einsatz wegen Feuerschein in Wohnung: Es war nur Kerzenlicht

Wetter (dpa/lnw) - Alarm für die Feuerwehr in Wetter (Ruhr): Wegen eines Feuerscheins in einem Mehrfamilienhaus haben Anwohner in der Nacht zum Montag die Rettungskräfte gerufen. Die Nachbarn hätten den Feuerschein in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss durch eine Glastür wahrgenommen, zudem habe niemand geöffnet, erklärte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Wohnung schließlich mit überraschendem Ergebnis: Der Mieter hatte nach eigenen Angaben nur ein paar Kerzen angemacht.

Von dpa