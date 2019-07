Geduldsprobe für Bahnreisende und Autofahrer in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum Beginn der Woche brauchen Bahnreisende in Nordrhein-Westfalen Geduld. Seit Freitagnacht halten keine Fernverkehrszüge mehr am Düsseldorfer Flughafen, da das Schienennetz zwischen Düsseldorf und Essen saniert wird. Laut einem Sprecher der Deutschen Bahn war die Lage am Montagmorgen vor Ort jedoch noch entspannt: «Es ist zwar doch einiges los, aber der geplante Schienenersatzverkehr funktioniert und bislang gibt es keine zusätzlichen Verspätungen oder Störungen.» Außerdem seien mehr Bahnmitarbeitende im Einsatz, um Reisenden zu helfen.