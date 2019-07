Festnahme eskaliert: Großeinsatz der Polizei in Köln

Köln (dpa/lnw) - Die Festnahme eines wegen eines Verkehrsverstoßes aufgefallenen 28-Jährigen hat am Samstagabend in Köln zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Fast 30 junge Männer aus einer nahe gelegenen Shisha-Bar hätten sich mit dem Verdächtigen solidarisiert und sich höchst aggressiv den Beamten genähert, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Polizisten mussten Verstärkung herbeirufen. Am Ende waren über ein Dutzend Streifenwagen im Einsatz.

Von dpa