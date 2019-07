Dortmund (dpa/lnw) - Ein Mann hat in Dortmund einen Hausbewohner überfallen und mehrere Menschen auf der Straße angegriffen. Innerhalb von einer halben Stunde seien so drei Straftaten zusammengekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beamte nahmen den 29-Jährigen fest.

Von dpa