«Mister Deutschland» kommt aus Nordrhein-Westfalen

Magdeburg/Bielefeld (dpa/lnw) - Der 26-jährige Bielefelder Gastronom Kayhan Kilbasoglu ist am Samstagabend in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt zum «Mister Deutschland» gekürt worden. Das berichtete Veranstalter Detlef Tursies am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Titel «Misses Deutschland» ging nach Nordrhein-Westfalen. Siegerin bei dem Schönheitswettbewerb für Frauen im Alter zwischen 26 und 50 Jahren wurde die 35-jährige Lena Stöcker aus Nümbrecht im Oberbergischen Kreis.

Von dpa