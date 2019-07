Junge stürzt aus Fenster auf Vordach: Leicht verletzt

Wetter (dpa/lnw) - Mit Glück und nur leicht verletzt hat ein zweijähriger Junge einen Sturz aus dem Fenster überstanden. Er wurde vom Vordach eines Anbaus gebremst, wie die Polizei mitteilte. Das Kind war am Samstagabend in Wetter im Ruhrgebiet über Möbelstücke zum geöffneten Fenster in der elterlichen Wohnung geklettert. Dort verlor es den Halt. Durch das rettende Vordach fiel der Junge aber nur etwa drei Meter tief und verletzte sich leicht am Kopf. Nach kurzem Krankenhausaufenthalt konnte er wieder nach Hause, wie es hieß.

Von dpa