Kurzturnier in Heimstetten: Gladbach und Augsburg im Finale

Heimstetten (dpa) - Die Fußball-Bundesligisten FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach bestreiten beim Kurzturnier in Heimstetten bei München das Endspiel. Die Augsburger besiegten am Samstag im ersten Halbfinale den Zweitligisten Greuther Fürth mit 1:0. Kurz vor Ablauf der 45 Minuten Spielzeit traf Neuzugang Florian Niederlechner für den FCA. Anschließend setzten sich die Gladbacher ebenfalls mit 1:0 gegen den Drittligisten TSV 1860 München durch. Das Tor für das Team des neuen Trainers Marco Rose erzielte Patrick Herrmann in der 30. Spielminute. Fürth und 1860 bestreiten vor dem Endspiel die Partie um Platz drei.