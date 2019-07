Wegen starker Rauchentwicklung und Ascheflug waren am Freitagnachmittag mehrere Wohnhäuser in der Nähe des Einsatzortes evakuiert worden. Die Anwohner konnten am späten Abend in ihre Häuser zurückkehren, mussten Türen und Fenster jedoch weiterhin geschlossen halten. Im betroffenen Gebiet wurden auch Spielplätze gesperrt. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) untersucht nun die herabgeregneten Aschepartikel. Nach Angaben der Stadt Grevenbroich rechne man aber nicht mit einer konkreten Gefährdung. Anwohner könnten Ascherückstände auf ihren Grundstücken selbst entfernen.

Die ausgebrannte Lagerhalle gehört laut Feuerwehr zu einem Tischlereibetrieb. Details zur Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Insgesamt waren rund 110 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt.