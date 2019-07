Lagerhallenbrand im Rhein-Kreis Neuss: Häuser geräumt

Grevenbroich (dpa/lnw) - Ein Lagerhallenbrand im Rhein-Kreis Neuss hat am Freitag einen großen Einsatz der Feuerwehr verursacht. Wegen starker Rauchentwicklung über dem Brandort in einem Grevenbroicher Industriegebiet ließen die Einsatzkräfte mehrere Häuser in der Nähe räumen, wie die Polizei mitteilte. Der Einsatzort wurde am Nachmittag weiträumig abgesperrt. Die Halle gehört den Angaben zufolge zu einem holzverarbeitenden Betrieb. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr führte am Abend noch Nachlöscharbeiten und Schadstoffmessungen durch.

Von dpa