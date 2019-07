Der 53-Jährige soll den Wagen nach Polizeiangaben am Donnerstag in Velbert gestohlen haben. In Wuppertal habe er dann einen anderen Wagen touchiert und sei in Richtung Essen weitergefahren. Dort sei er nach einem plötzlichen Richtungswechsel auf einer großen Kreuzung mit einem entgegenkommenden Bus zusammengeprallt. Dabei wurde er im Wagen eingeklemmt. Polizisten nahmen den Mann später im Krankenhaus vorläufig fest. Er sei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen.