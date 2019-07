Ministerium schreibt an Pflegeheim-Beiräte: Ungleiche Kosten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Per Post hat das NRW-Sozialministerium die Bewohnerbeiräte mehrerer Pflegeheime des Betreibers «Carpe Diem» auf zu hohe Rechnungen für einen Teil der Bewohner hingewiesen. In einem am Freitag bekannt gewordenen Brief geht es im Kern darum, dass Selbstzahler unter den Bewohnern einen um mehrere Euro höheren Investitionskostenanteil zahlen, als jene, die vom Sozialamt unterstützt werden. Laut Gesetz in NRW dürften allen Bewohnern aber für die gleiche Leistung nur gleiche Kosten berechnet werden. Der Brief wurde an zwölf Einrichtungen des Betreibers in NRW geschickt. Die «Rheinische Post» berichtete.

Von dpa