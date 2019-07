Wright wechselt vom FC Schalke 04 nach Venlo

Der ursprünglich vertraglich bis 2020 an den Revierclub gebundene Wright war im Frühjahr 2016 von New York Cosmos in die sogenannte Schalker Knappenschmiede gewechselt. In der Saison 2017/2018 war er als Leihspieler für den Zweitligisten SV Sandhausen im Einsatz. Für den Revierclub absolvierte Wright in der vergangene Spielzeit sieben Bundesliga-Partien und erzielte dabei ein Tor.