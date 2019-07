Veltins: Wechselhaftes Wetter macht Bierbranche zu schaffen

Meschede-Grevenstein (dpa) - Das wechselhafte Wetter der vergangenen Monate setzt der Bierbranche zu. Im ersten Halbjahr habe der Bierabsatz in Deutschland um rund drei Prozent unter dem von einem warmen Sommer und der Fußballweltmeisterschaft geprägten Vorjahresniveau gelegen, sagte der Veltins-Manager Volker Kuhl bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz der Brauerei am Donnerstag. Insgesamt seien in Deutschland zwischen Januar und Juni nach Schätzungen von Veltins wohl rund 14,5 Millionen Bierkästen weniger verkauft worden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Von dpa